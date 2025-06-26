Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Öksüz ve Yetimler Birimi’nden hizmet alan çocuklara yönelik karne şenliği düzenledi.

MÜSİAD Antalya Şubesi’nin kadın üyeleri ve üye eşlerinin katılımıyla bir eğlence merkezinde gerçekleştirilen programda çocuklar çeşitli oyunlarla vakit geçirdi, ardından bowling turnuvasına katılım sağladı. Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Öksüz ve Yetimler Birimi Koordinatörü Ünzile Köse de katılarak katkı sağladı.

"Sosyal duyarlılığa da önem veriyoruz"

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, çocukların toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Akgül, "Bugün burada çocuklarımızın yaşadığı sevinç, bizim için son derece anlamlı. Yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, sosyal duyarlılığa da önem veriyoruz. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın hayatına dokunmayı hem de toplumda dayanışma bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. MÜSİAD Antalya Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Büşra Demirtaş ise düzenlenen karne şenliğinin, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik gerçekleştirilen örnek etkinliklerden biri olmayı hedeflediğini ifade etti.