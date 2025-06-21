Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Selim Baştürk adlı sürücü, Muratlı ilçesine bağlı Arzulu Mahallesi’nde dün gece tarlada çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen şekilde dengesini kaybederek traktörden yere düştü. Sürücü Baştürk olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.