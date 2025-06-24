Tunceli Munzur Üniversitesi’nde, Emine Erdoğan’ın himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi kapsamında "Bugünün Atığı, Yarının Umudu" temalı etkileyici bir geri dönüşüm sergisi düzenlendi. Etkinlikte, üniversiteye ait atık ve hurda malzemeler sanatsal eserlere dönüştürülerek çevre bilinci ve iklim değişikliğine dikkat çekildi.

Serginin hazırlık sürecinde öncü rol üstlenen Geri Dönüşüm Atölyesi sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Esra Peker, çevre duyarlılığı konusundaki yaklaşımıyla dikkat çekti. Peker, öğrencileriyle birlikte yürüttüğü teorik ve pratik çalışmalarla atık malzemelerin sanata ve bilince dönüşmesine öncülük etti. Peker’in kendine özgü eğitici ve ilham verici metoduyla, gençlerin çevreye olan bakış açılarını dönüştürmeyi başardı. Munzur Üniversitesi Rektörlüğünün Gençlik Programı kapsamında oluşturulan 35 atölye biriminden biri olan Geri Dönüşüm Atölyesi, üniversitenin sürdürülebilirlik vizyonunda önemli bir yer tutuyor.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, Dr. Peker’in özverili çalışmalarıyla hem öğrencilerin akademik gelişimine katkı sunduğu hem de toplumsal farkındalık açısından örnek bir model ortaya koyduğu vurgulandı.