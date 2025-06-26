Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, Avrupa Birliği’nin temel tarım politikası uygulamalarından biri olan Ortak Tarım Politikası (OTP) hakkında kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erizan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Müdürlüğü personelinin yanı sıra Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Veteriner Fakültesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) temsilcileri katılım sağladı.

Ortak Tarım Politikası nedir?

Avrupa Birliği tarafından 1962 yılında uygulanmaya başlanan Ortak Tarım Politikası, tarım sektörü ile toplum arasında bir köprü kurmayı ve AB vatandaşlarına uygun fiyatla güvenilir gıda teminini amaçlayan bir politikadır. Aynı zamanda tarım üreticilerinin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir.

Politikanın temel felsefesi, tüketiciye sağlıklı ve yeterli gıda sunulması ile üreticinin sürdürülebilir şartlarda üretim yaparak gelir düzeyinin artırılması arasında denge kurmak. 2021-2027 dönemi için OTP’ye toplam 387 milyar avro bütçe ayrıldı. Bu kaynak, özellikle organik tarım, biyoçeşitliliğin korunması, çevre dostu üretim, tarımda dijitalleşme ve inovasyon gibi alanlara yönlendirilmektedir. Üreticiye doğrudan gelir sağlanmasının yanı sıra çevresel kamu mallarının (toprak, su, doğa) korunması güvence altına alınır. "Ortak Mali Sorumluluk İlkesi" ile oluşturulan Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu bu desteklerin temelini oluşturur.