Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Kur’an Kursları, 2025 yaz döneminde Muğla genelinde büyük bir coşkuyla başladı. İl genelindeki camiler, ilk günden itibaren öğrencilerin yoğun ilgisiyle dolup taştı.

Muğla’nın 13 ilçesinde açılan toplam bin 73 kursta binlerce öğrenci, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminde Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi almaya başladı. Kursların ilk gününde camilere elifbalarıyla gelen öğrenciler, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin heyecanını yaşarken, neşeli tavırlarıyla kurs ortamına ayrı bir canlılık kattı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl için Türkiye genelinde 3 milyon öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Muğla’da geçtiğimiz yıl Yaz Kur’an Kurslarına 20 bin 360 öğrenci katılmıştı. Bu yıl ise öğrenci sayısında artış bekleniyor. Yetkililer, ailelerin ilgisinden memnun olduklarını belirtirken, özellikle küçük yaş gruplarının katılımındaki yoğunluğun sevindirici olduğunu ifade etti.