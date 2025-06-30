Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl organize edilen Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Yaz Okulları, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlıyor. Öğrencilerin akademik başarılarını desteklemeyi ve çok yönlü gelişimlerini sağlamayı amaçlayan yaz dönemi faaliyetleri, Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla’da da yoğun ilgi görüyor.

Bu yılki uygulamada öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları yerleşim yerlerine en yakın okullarda açılacak kurslara başvurarak katılım sağlayabilecek. Böylece yaz tatilini kendi şehirlerinde geçiren öğrencilerin eğitime erişimi kolaylaştırılacak.

Yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında öğrenciler, tamamladıkları sınıf düzeyindeki dersleri tekrar etme imkânı bulabilecekleri gibi, isteğe bağlı olarak bir üst sınıfın öğretim programlarından da ders seçimi yapabilecek. Bu uygulama, öğrencilerin akademik eksiklerini gidermelerine ve yeni döneme daha güçlü hazırlanmalarına imkan tanıyacak.

Yaz Okulları ise öğrencilerin yalnızca akademik değil; zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini de desteklemeyi hedefliyor. Bu kapsamda; Spor, Görsel Sanatlar, Müzik ve Bilişim gibi alanlarda zengin içerikli kurslar açılacak.

Yaz Okulları aracılığıyla öğrenciler, hem keyifli vakit geçirecek hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak.