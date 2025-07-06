Sakarya’nın Akyazı ilçesinden geçen ve birçok çiftçinin tarım arazilerini sulamak için kullandığı Mudurnu Deresi, kirliliğiyle endişe veriyor. Simsiyah akan derenin görüntüsü mahalle sakinlerini ve çiftçileri tedirgin ederken, mahalle muhtarı duruma tepki gösterdi.

Akyazı ilçesine bağlı Gebeş Mahallesi’nden geçen Mudurnu Deresi’nin son günlerde renginin siyaha dönmesi ve kötü koku yayması vatandaşlara endişe veriyor. Dereyi birçok çiftçi tarım arazilerini sulamak için kullanıyor.

Mudurnu Deresi kenarına gelen Gebeş Mahallesi Muhtarı İlker Biçen, derenin yıllardır çiftçiler tarafından sulama için kullanıldığını belirterek, derenin bu şekilde akmasının çevre ve insan sağlığı açısından büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. Dereye karışan atıkların kaynağının bulunması gerektiğini söyleyen Biçen, sorumluların cezalandırılmasını istedi.