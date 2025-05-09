Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Hasköy İlkokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilere trafik kurallarını anlatan eğitim materyalleri dağıttı. Ziyarette, Mudanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz da bulundu.

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Terzi, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. "Çocuklarımıza erken yaşta trafik kurallarını öğreterek, hem onların güvenliğini sağlamayı hem de bilinçli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz" diyen Terzi, öğrencilerin trafikle ilgili farkındalıklarının artırılmasının toplumun genel güvenliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Etkinlik kapsamında öğrencilere çeşitli bilgilendirici materyaller dağıtılırken, İlçe Jandarma Komutanlığı’nın envanterindeki yerli ve milli otomobil Togg da öğrencilerin ilgisini çekti. Minikler, Togg ile hatıra fotoğrafları çektirerek keyifli anlar yaşadı.