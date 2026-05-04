Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, teşkilat olarak ilçe kongrelerine hazır olduklarını ve 7 Mayıs'tan itibaren İlkadım başta olmak üzere tüm ilçelerde kongre sürecini başlatacaklarını söyledi.

MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun'da basın mensupları ile bir araya geldi. İlkadım Belediyesi Ihlamur Tesisleri'nde basınla buluşan Burhan Mucur, 'Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey ile yakın zamanda görüştük, Samsun'a selamlarını iletti. MHP İl Başkanlığı yönetimi olarak 3. yılımızı dolduruyoruz. 19 Mayıs'ta yeni il başkanlığı binamızı açacağız. 7 Mart 2027'de 15. Kurultayımız olacak. Samsun'da 7 Mayıs'tan itibaren ilçelerimizde kongreler başlıyor. Biz de Samsun'da ilk meşalenin yakıldığı, kurtaran şehirde ilçe kongrelerine İlkadım'dan başlayacağız. Sahada çalışmalarımız devam ediyor. 'Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimiz Sohbetleri'ne devam ediyoruz. 6 bin 200 haneyi gezdik. Bu çalışma programımız bitti ve yeni çalışmaları bekliyoruz. Yeni üye çalışmalarımız devam ediyor. Üye sayımız artıyor. Üye olmak için başvuranlar var. Yakın zamanda törenle yeni üyelerimizi partimize alacağız' dedi.

'Liderimiz Devlet Bahçeli'nin arkasında sadakatle yol yürüyeceğiz'

İlçe kongrelerine yakın zamanda başlayacaklarını ve il kongresi tarihinin de belli olduğunda açıklanacağını ifade eden Mucur, 'Bizim davamız 'Allah' davası. İdeolojik bir partiyiz. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin bir adım arkasında son nefesine kadar sadakatle yol yürüyeceğiz. Allah davasında hizmet etmek en büyük onurdur. Aileme bırakacağım en büyük miras, MHP Samsun İl Başkanlığı yapmış olmaktır. Bayrağı devrederken de onurla, gururla, şerefle devretmek isterim. Kongre sürecinde başvurular başlıyor. Kongre süreciyle alakalı tüm hazırlıklar tamam. Teşkilatları en hazır olan parti biziz. Çünkü ideolojik bir partiyiz. Anında sahada cevap verebilen, hazır olan çok güzel teşkilatlarımız var. İlçe başkanlarımız da yönetimleriyle birlikte aktifler. İnşallah kongre sürecini en kısa sürede tamamlayıp sonrasında genel merkezin izinleri doğrultusunda il kongremizi yapacağız. İl kongresi tarihi de belli olunca açıklanacak. Kongrelerimiz memleketimize hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.