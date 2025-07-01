Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mimarlık Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet törenleriyle öğrencilerini büyük bir gurur ve coşkuyla geleceğe uğurladı.

Mimarlık Fakültesi’nin mezuniyet töreni 26 Haziran Perşembe günü, İlahiyat Fakültesi’nin töreni ise 27 Haziran Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törenler, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin yoğun katılımıyla anlamlı bir atmosfere sahne oldu.

Mimarlık Fakültesi’nin törenine MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen ile Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Koç katılırken; İlahiyat Fakültesi’nin mezuniyet töreninde İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Dekan Vekili Prof. Dr. Hammet Arslan ve fakülte öğretim üyeleri yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenlerde açılış konuşmalarının ardından duygusal anlar yaşandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere hayatlarının yeni döneminde başarılar dileyerek, onları yetiştiren ailelere emek ve fedakârlıkları dolayısıyla teşekkür etti.

İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde dereceyle mezun olan öğrenci, geleneksel olarak ismini fakülte kütüğüne çaktı. Ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri, protokol üyeleri ve öğretim elemanları tarafından takdim edildi.

Programın devamında öğrenciler diplomalarını almanın heyecanını yaşarken, törenlerin en coşkulu anı ise kep atma seremonisi oldu. Öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı ve salondan alkışlar eşliğinde uğurlandı.