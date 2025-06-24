Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında mezuniyetler devam ediyor. Bu kapsamda Teknoloji Fakültesi ve Dalaman Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu da mezunlarını yeni hayatına uğurladı.

Teknoloji Fakültesi 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı Mezuniyet Töreni 23 Haziran Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Dalaman Sivil Havacılık MYO ise mezunlarını 24 Haziran Salı günü uğurladı. MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen de törene katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Ayrıca Dalaman Sivil Havacılık MYO’nun mezuniyet törenine Çelebi Hava Servisi Dalaman İstasyon Müdürü Ebru Altaş da katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere, öğretim üyeleri tarafından başarı belgeleri takdim edildi. Daha sonra öğrenciler sırayla sahneye davet edilerek, diplomaları verildi. Geleneksel kep atma seremonisiyle sona eren törende, öğrenciler mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.