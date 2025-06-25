Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla yapıldı. Törene MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç, öğretim üyeleri ve aileler katıldı.

Akademik ve idari personel ile ailelere teşekkür ederek, 30. mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç, "Öğrencilerimizin bilgiyle, azimle ve inançla geçirdikleri bu anlamlı yolculuğun sonunda, onları yarınlara uğurlarken hepimizin kalbi heyecanla çarpıyor" dedi.

Öğrencilere seslenerek, "Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir" diyen Prof. Dr. Özkoç, "Bu söz, sizlerin bilimin ışığında yükseleceğinizin en güzel ifadesidir. Burada edindiğiniz bilgi birikimiyle ülkemizin geleceğine yön vereceğinize yürekten inanıyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun. Hayallerinizin peşinden kararlılıkla yürüyeceğiniz, başarılarla dolu bir gelecek diliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere, başarı belgeleri verildi.

Daha sonra öğrenciler bölümler halinde sahneye davet edilerek, öğretim üyeleri tarafından diplomaları takdim edildi.