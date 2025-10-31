Mersin’in Erdemli ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki 33 VY 984 plakalı kamyonet ile M.A. yönetimindeki 42 AIT 315 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken görenler yardıma koşarak 112 Acil Komuta Merkezi’ne bilgi verdi. Merkez bölgeye sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralının daha sonra Mersin’e sevk edildiği bildirildi.

Kaza ile ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.