Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Barış Pınarı Harekatı Bölgesi’ne yönelik eylemlerde başat rol oynayan PKK/YPG’nin sözde Tel Tamir eyaleti tugay sorumlusu "Kemal Pir" kod adlı İbrahim Mohammad Nasır’ı Suriye’de etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Barış Pınarı Harekatı Bölgesi’ne yönelik eylemlerde başat rol oynayan PKK/YPG’nin sözde Tel Tamir eyaleti tugay sorumlusu "Kemal Pir" kod adlı İbrahim Mohammad Nasır’ı Suriye’de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bölge halkından olması nedeniyle Barış Pınarı Harekatı bölgesi sınır hattını çok iyi bilen ve gerçekleştirdiği sızma girişimleri sınır güvenliğini tehdit eden "Kemal Pir" kod adlı İbrahim Mohammad Nasır, sabotaj planlarının yapılmasında aktif rol oynadı. Füze konusunda uzman olan Nasır, Tel Tamir’in iç bölgeleri ve sınır bölgesini iyi bilmesinden dolayı Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik eylemlerde komuta ettiği sözde tugaydaki unsurlarla birlikte başat rol oynadı. Kendisine bağlı unsurlarla birlikte doğrudan sabotaj eylemlerine katılan Nasır, gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle MİT tarafından hedef listesine alındı. Sözde tugay sorumlusu Nasır’ın tüm hareketleri ve intikalleri sahadaki MİT ajanları tarafından dikkatle izlendi. Operasyona uygun ortamın oluşması üzerine Nasır, MİT tarafından Suriye’de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.