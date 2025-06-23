Bolu Belediyesi düzenlediği festival ile çocukların karne sevincine ortak oldu. Kent Meydanında düzenlenen karne şenliğinde sihirbazlık gösterilerinden renkli sahne şovlarına kadar bir çok etkinlik yer aldı.

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen karne şenliği adeta festival havasında geçti. Yüzlerce çocuk ve aileleri Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte palyaço, yüz boyama, çizgi film maskotları ve sihirbazlık gösterileriyle çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Ailelerinin çocuklarına eşlik ettiği karne şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların keyifli dakikalar yaşadığı karne şenliği aileler tarafından tam not aldı.