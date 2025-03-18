Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünü dolayısıyla İzmit Fatma Seher Ortaokulu’nda minikler adeta o savaş anlarını seyirciye yaşattı.

İzmit’te bulunan Fatma Seher Orta Okulunda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma programı gerçekleştirildi. Programa İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. "Boğaz’ın Yılmaz Bekçileri" adlı Çanakkale Şehitleri temalı tiyatro gösterisi için yaklaşık olarak 3 aydır çalışma gösteren öğrenciler ve öğretmenler sergiledikleri tiyatro oyunuyla adeta Çanakkale Zaferi ve o dönem yaşanan zorlukları izleyicilere yaşattı.

"Kendi el emekleriyle kanılar, havan topları ve zafer anıtı yaptılar"

Tiyatro oyunun çalışma aşamasına dair konuşan Türkçe Öğretmeni Murat Çelik, "Türkiye Yüzyılı maarif modeline uygun olarak tiyatro hazırladık aynı zamanda öğrencilerimiz kendi el emekleriyle kanılar, havan topları ve zafer anıtı yaptılar. Çanakkale’yi konu edinen filmler izledik hep beraber, hatta belki ödül olarak Çanakkale gezisi olabilir" şeklinde konuştu.

"Çok mutlu ve gururluyuz"

Çocuklar içinde ayrıca eğitici bir tiyatro oyunu olduğunu dile getiren Çelik, "Bu tiyatro çocuklarımız içinde güzel bir örnek oldu. İzleyen bütün çocuklar, ülkemizin nasıl kurtarıldığını, hangi yollardan hangi savaşların yapıldığını tek tek görmüş oldular. Bu açıdan çok mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.

"Bunun için duygu yüklü bir tiyatro hazırladık"

Tiyatro oyununda bulunan karakterleri aktaran Çelik, "Öncelikle şanlı tarihimizin en büyük destanı olan Çanakkale’nin 110. yılını kutlamak istedik. Bunun için duygu yüklü bir tiyatro hazırladık. Tiyatromuzda sırtında vatan aşkı olan Seyit Onbaşından, cepheye yollanan kınalı hasandan, bebeği uğruna cepheye mermi taşıyan şerife bacıya kadar tüm karakterlerimiz öğrencilerimize aktarmak istedik. 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi ve bütün şehitlerimiz rahmetle anıyoruz, her sene de anmaya devam edeceğiz" dedi.

Tiyatro oyunun ardından seyirciler için hazırlanan sergiye geçildi. Çocukların kendi el emekleri ile hazırlamış oldukları sergi velilerden ve seyircilerden beğeni topladı.