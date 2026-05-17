Düzce Belediyesi bünyesinde çalışanlarına hizmet veren Belka Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin yılsonu gösterisi geniş katılımla düzenlendi. Birbirinden renkli dans gösterilerinin sergilendiği organizasyonda miniklerin sürprizi kahkahalı anlara sebep oldu.

Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve kurum çalışanlarının okul öncesi çocuklarının faydalandığı Belka Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmen ve öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi. Bir yıllık birikimlerini ailelerine sergileyen minik öğrenciler grup dans gösterileri sergiledi, enstrüman çaldı. Aileleri için sürpriz video gösteriminin yapıldığı organizasyonda hitap eden Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, minikleri, öğretmenleri ve ailelerini tebrik ederek şunları söyledi: 'Çalışan annelerin vicdan yükünü paylaşan, en değerli varlığımız evlatlarımızı emanet ettiğimiz bu güzel tesiste bir yılı daha geride bırakan minik yavrularımızı tebrik ediyorum. Yavrularımızın hayat yolculuğunda temellerini sağlam atmak için sürekli olarak kendini geliştiren değerli öğretmenlerimizi kutluyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.'

Organizasyonun sonunda kep fırlatan minikler gönüllerince eğlenerek aileleri ile birlikte unutulmaz anlar yaşadı.