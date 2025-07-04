İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), çocuklara ve öğretmenlere yönelik doğayla sanatın iç içe geçtiği özel bir projeye imza attı. TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen ‘Doğada Sanat Var’ adlı proje kapsamında 5-6 ve 7-10 yaş aralığındaki 68 çocuk, uzman eğitmenler eşliğinde koruluk alanda sanat atölyelerine katıldı. Çocuklar, eğlenerek öğrenmenin ve doğayı keşfetmenin keyfini doyasıya yaşadı. Projenin diğer aşamasında ise 70 gönüllü öğretmene yönelik eğitimler düzenlendi. Öğretmenler; tekstil tasarımı, müzik, drama, hikaye anlatımı, doğa, görsel sanatlar ve fotoğraf gibi alanları kapsayan atölye çalışmalarında kendilerini geliştirme imkanı buldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında yürütülen ‘Doğada Sanat Var’ başlıklı projeye; İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) da destek verdi. Türkiye’de, Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağı’na (EUCUNET) üye sayılı merkezden biri olarak örnek çalışmalara imza atan İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, yenilikçi projelerine bir yenisini daha ekleyerek farkını ortaya koydu.

‘Geri Dönüşüm’ teması

Proje sayesinde çocuklar, doğa ile sanatın birleşiminden doğan yaratıcı bir öğrenme ortamını deneyimleme fırsatı buldu. Çocuklara, doğa ve bilim eğitimi programı kapsamında taş, toprak, su, doğada yaşayan canlılar ve geri dönüşüm temalarında bütünleştirilmiş etkinlikler uygulandı. Resim ve seramik gibi görsel sanatların yanı sıra fotoğraf, tekstil tasarım, drama, müzik ve hikaye gibi alanlarda çalışmalar yürütüldü.

"Tişörtlerini ve çantalarını tasarladılar"

Çocuklar, tekstil atölyesinde doğadan topladıkları malzemelerle kendi tişörtlerini ve çantalarını, hapazome tekniği ile boyayarak tasarladı. Fotoğraf atölyesinde ışıkla boyama ve güneş baskısı yapan çocuklar, drama ve hikaye atölyesinde de doğadan ilham alarak kendi hikayelerini oluşturdu. Çocuklar, sanat atölyesinde yaprakla boyama ve kil çalışmaları da gerçekleştirdi.

"Sonuçları analiz edeceğiz"

İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Ezgi Oral Bozkurtoğlu, projenin temel amacının, okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuklara yönelik doğa ve sanat temelli bir bilim eğitimi programının etkilerini incelemek olduğunu belirtti. Bozkurtoğlu, "Proje kapsamında çocuklarla doğrudan iletişim kurarak, onların gelişimini destekleyen öğretmenlere yönelik bilim ve sanat atölyeleri de planladık. Eğitim programının hem öğrenciler hem de öğretmenler üzerindeki etkilerini analiz edecek ve bu deneyimleri bilimsel olarak değerlendireceğiz" dedi.

"Proje devam edecek"

Öğretmenlerin de projeye büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Bozkurtoğlu, "Öğretmenlerimiz, bu tür yaratıcı ve bütüncül eğitim programlarına daha fazla ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Projemizi akademik çalışmalarla da destekleyerek sonuçlarını bir kitapçığa dönüştürmeyi ve daha fazla eğitimciye ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl, projenin ikinci etabını gerçekleştirmek üzere TÜBİTAK’a yeniden başvuru yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.