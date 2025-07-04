Balıkesir’de meydana gelen tek taraflı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü akaryakıt dolu tanker ile duvara çarparak, kaza yaptı. Dolu tankerdeki hammadde kontrollü bir şekilde tahliye edilerek, tehlike önlendi.

Olay bugün sabaha karşı Balıkesir-İzmir karayolu Çayrhisar mevkiinde meydana geldi. N.Ç. yönetimindeki 41 ACP 651 plakalı akaryakıt yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki duvara çarpmak suretiyle kaza gerçekleşti. Kaza yapan tankerdeki hammadde kontrollü bir şekilde tahliye edilerek, tehlike önlendi Kaza yapan tankerin sürücüsü N.Ç. tankerden çıktığı ve önemli bir sağlık sorunu olmadığı açıklandı. Kaza ile tahkikatın sürdüğü açıklandı.