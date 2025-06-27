Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Manavgat Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Minikler Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde toplanan halk oyunları ekipleri, geleneksel kıyafetleriyle Cumhuriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar da katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Manavgat sokakları adeta kültür geçidine dönüştü.

"Kültür, bir milletin hafızasıdır"

Açılış töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, kültürün toplum hafızasındaki yerine dikkat çekerek, "Minikler Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. 18 ilden 21 halk oyunları ekibini ilçemizde ağırlıyoruz. Çocuklarımız bu toprakların ruhunu geleceğe taşıyor" dedi.

Manavgat’ın kültür ve sanat vizyonuna da değinen Öztürk, geleneksel değerlere sahip çıkan nesillerin, güçlü bir gelecek inşa edeceğini ifade etti.

21 kulüp sahne alacak

Şampiyona kapsamında, 18 farklı ilden gelen 21 kulüp, düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere iki ayrı kategoride performans sergileyecek.

Düzenlemeli Dal Türkiye Şampiyonası 27 Haziran Cuma günü, düzenlemesiz dal ise 28 Haziran Cumartesi günü saat 20.00’de Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.