Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika’da düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılarak, birinci oturum öncesi bazı mevkidaşları ile sohbet etti.

NATO Savunma Bakanları toplantısı Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı. Toplantıda Türkiye’yi temsilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hazır bulundu. Bakan Güler, NATO Karargâhında katıldığı Savunma ve Caydırıcılık Konulu birinci oturum öncesinde bazı mevkidaşları ile sohbet etti.

"Bugün için asıl odak noktamız, yetenek hedefleri olacak"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, açılış konuşmasını yaptığı toplantının, 3 hafta içinde gerçekleştirilecek NATO Lahey Zirvesi öncesindeki son adım olduğunu ifade etti. Rutte, bakanların bugünkü toplantıda NATO şemsiyesi altındaki 1 milyar insanın güvenliğini sağlamak ve ittifakın caydırıcılığını muhafaza etmek üzere yeni yetenek hedefleri üzerinde anlaşma sağlayacağını söyledi. Genel Sekreter Rutte, "NATO’yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirmek üzere bu hedeflere ulaşmak adına daha fazla harcama yapmamız gerekiyor. Ancak bugün için asıl odak noktamız, yetenek hedefleri olacak. Tabii, sonrasında savunma harcamalarına ilişkin karar ise zirvede alınacak" dedi.

"Yeni savunma yatırım planını da hazırlayacağız"

Savunma üretiminin artırılmasına da odaklanacaklarını vurgulayan Rutte, "Çünkü kendimizi savunmak için daha fazla, çok daha fazla üretmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Rutte, "Bu nedenle bugün ayrıca, yeni savunma yatırım planını da hazırlayacağız. Elbette NATO liderleri bu planı, Lahey’deki zirvede onaylayacak" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, "Güçlü bir savunma olmadan güvenlik olmaz ve Ukrayna güvende olmadığı sürece de kalıcı bir güvenlik mümkün değildir" açıklamasını yaptı.