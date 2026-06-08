Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Gazi Paşa Caddesinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarıyla 2 bin 300 metrelik güzergahı sıcak asfalt ve yeni kaldırımlarla yeniledi. Altyapı çalışmalarının ardından modern bir görünüme kavuşan cadde, sürücüler ve mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgede daha önce yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla modern ve güvenli bir görünüme kavuştu. Yaklaşık 2 bin 300 metre uzunluğundaki Gazi Paşa Caddesinde gerçekleşen çalışma kapsamında, toplam 12 bin 836 ton sıcak asfalt kullanıldı. Binder ve aşınma tabakası olmak üzere 2 aşamada tamamlanan asfalt serimiyle cadde, sürücüler için daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol yenileme çalışmalarının yanı sıra, yaya güvenliğini artırmak amacıyla kaldırım düzenlemelerini de hayata geçirdi. Bu kapsamda cadde boyunca toplam 10 bin 400 metrekare kaldırım imalatı tamamlanarak, vatandaşların kullanımına sunuldu.

'Konforlu, güvenli ve modern bir ulaşım ağı oluşturduk'

Yol Yapım ve Onarım Dairesinde görev yapan inşaat mühendisi Ali Değiş, Gazi Paşa Caddesindeki yol yenileme çalışmaları hakkında bilgi vererek, 'Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, daha konforlu, güvenli ve modern bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla gerekli üstyapı çalışmalarımızı tamamladık. Toplam 2 bin 300 metre uzunluğundaki güzergahta, sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirdik. Yol ve yaya güvenliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla, kaldırım imalatlarını da tamamladık. Sürücülerimizin ve yayalarımızın, güvenli ve konforlu şekilde kullanabileceği bir yolu hizmete sunduk' ifadelerine yer verdi.