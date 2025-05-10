"Günümüzde her yaş grubunda sıkça rastlanan egzama, yalnızca geçici bir kaşıntı ya da kızarıklık olarak görülse de doğru tanı ve tedavi süreci yönetilmezse kronikleşerek yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebiliyor" diyen Dr. Nermin Bahat, "Metal aksesuar ve tekstil boyasına dikkat edin. Egzamanın gizli tetikleyicileri olabilirler" uyarısında bulundu.

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nermin Bahat, egzamanın genellikle bağışıklık sisteminin verdiği tepkiler sonucu ortaya çıktığını ve çevresel ya da kimyasal etkenlerle şiddetlenebileceğini söyledi. Dr.Bahat, "Egzama; cildin koruyucu bariyer yapısının bozulmasıyla oluşur. Bu, alerjen maddelere karşı cildin aşırı tepki vermesine neden olur" diyerek özellikle deterjan, sabun, tekstil boyaları, metal aksesuarlar ve kozmetik ürünlerin tetikleyici olabileceğini vurguladı.

Egzamada en sık görülen belirtiler

Egzamanın belirtilerinin kişiden kişiye değişebildiğini ama genellikle yoğun kaşıntı, ciltte pullanma, çatlama ve zaman zaman ağrılı yaralarla kendini gösterdiğini aktaran Dr. Bahat, "Sürekli kaşıma hissi uyandıran egzama, uykusuzluk, stres ve sosyal yaşamdan çekilme gibi ciddi psikolojik etkilere de yol açabiliyor" şeklinde konuştu.

Yanlış ürünler egzamayı derinleştirebilir

Hastanemize egzama şikâyetiyle başvuran birçok hastada, uygunsuz kozmetik ürünlerin ya da kulaktan dolma tedavilerin hastalığı daha da kötüleştirdiğini gözlemlediklerini belirten Dr. Bahat, "Hastalar, ciltleri kurudukça daha fazla yıkama ya da farklı kremler deneme eğiliminde oluyor. Ancak bu müdahaleler cilt dengesini bozarak egzamayı yaygınlaştırabiliyor" dedi.

Egzama tedavisinde standart bir formül bulunmadığını ifade eden Dr. Bahat, "Her hastanın yaşam tarzı, cilt tipi ve altta yatan nedenlere göre ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Tedavide öncelikli olarak cildi nemlendirmek, kaşıntıyı kontrol altına almak ve varsa enfeksiyonu ortadan kaldırmak gerekir. Gerekli durumlarda topikal kortizonlar, bağışıklık düzenleyici kremler ve antihistaminik ilaçlar kullanılabilir" önerisinde bulundu.

Egzama ile yaşam: Erken tanı ile kontrol altına alınabilir

Egzamanın bazı kişilerde yıllarca sürebileceğini fakat doğru bakım ve hekim desteğiyle şikâyetlerin en aza indirilebileceğini belirten Dr. Bahat, "Egzama ile yaşamayı öğrenmek, tetikleyicileri tanımak ve cilt bakımını ihmal etmemek bu hastalıkla başa çıkmanın temelidir" ifadelerini kullandı.

Egzamanın genellikle hafif belirtilerle başladığını, fakat zamanında önlem alınmadığında şiddetli formlara dönüşebileceğini vurgulayan Dr. Bahat, "Toplumda ’geçer’ diye ertelenen birçok cilt sorunu egzama gibi kronikleşebilir. Özellikle geçmeyen kaşıntı, tekrarlayan döküntü veya cilt çatlakları olan bireyler mutlaka bir dermatoloji uzmanına muayene olmalıdır" diyerek konuşmasını sonlandırdı.