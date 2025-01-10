MESKİ, Mut Atık Su Arıtma Tesisi'nde çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut Atık Su Arıtma Tesisi havalandırma sistemi revizyonu ile kapasite artışı çalışmalarına devam ediyor. Çalışma sayesinde enerji sarfiyatının da önüne geçilecek.

MESKİ Genel Müdürlüğü, arıtma tesislerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mut Atık Su Arıtma Tesisi'nde yapılması planlanan hava temini sistemi ile deşarj parametrelerinin uygunluğu sağlanacak. Çalışma kapsamında, çeşitli mekanik, elektrik işlerinin yanı sıra havalandırma ünitelerinde bulunan aeratörlerin yerine blower sistemi ile difüzörlerin kurulmasıyla birlikte havalandırma işlemi gerçekleştirilecek. Böylelikle, enerji sarfiyatının da önüne geçilecek.