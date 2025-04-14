Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bölgesinde 2023 yılında kurulan köpek oyun alanıyla hem patili dostlara hem de sahiplerine nefes alacak güvenli ve eğlenceli bir alan sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından sahil bölgesinde kurulan köpek oyun alanı, hem patili dostlara hem de sahiplerine nefes alacak bir alan sunuyor. Patili dostlarıyla vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için vazgeçilmez bir durak haline gelen alan, aynı zamanda toplumda hayvan hakları ve refahı konularında farkındalık oluşturuyor.

"Patili dostlarımıza her konuda destek olmaya devam ediyoruz"

Hayvanların güvenli oynayabileceği alana ihtiyaç duyulması doğrultusunda oluşan projeyle ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Mert Tatar, "Burayı, sahipli hayvanların koşup oynayabilecekleri bir alanın Mersin’de olmamasından kaynaklı gelen yoğun talepler üzerine 2023 yılında açtık ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Köpekler burada enerjilerini atabiliyorlar. Buradaki rampalar ve tünellerde oynuyorlar. Sahilde bulunan bu güvenli alanda köpekler enerji atarken, vatandaşların da dinlenebileceği yerler mevcut" dedi.

"Burası bize de bir dinlenme fırsatı sunuyor"

Alanı köpeğiyle birlikte kullanan vatandaşlardan İrem Belice ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evcil hayvanlarımızla beraber güvenli eğlenebileceğimiz alanlara ihtiyaç duyuyorduk. Burada, onların kendini rahat hissedebileceği, oynarken diğer köpeklerle beraber özgürce koşabileceği alanlar mevcut. Tüm ırklar için düşünülmüş aktivite alanları var. Hiçbir şey yapmasak bile kumda koşturuyoruz. Can dostlarımız enerjisini atıyor ve güvenle eğleniyor" ifadelerini kullandı. Alanın, kendilerine de bir dinlenme fırsatı sunduğunu kaydeden Belice, "Köpeklerimizi çekiştirmeden ve koşturmadan rahatlıkla serbest bırakıp, 10 dakika nefes alabiliyoruz. Böyle alanlara Mersin’de çokça ihtiyaç var" diye konuştu.