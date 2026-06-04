Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken, kazaya karışan 3 araçta hasar meydana geldi.

Kaza, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi D 400 Karayolunda meydana geldi. Mehmet M. yönetimindeki 33 AZR 15 plakalı aracın çarptığı park halindeki 33 K 5449 plakalı araç, çarpışmanın şiddetiyle önünde park halindeki 27 AAB 874 plakalı başka bir araca çarptı. 3 araçta hasara yol açan kazada 33 K 5449 plakalı aracın arka koltuğundaki Ayşe G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ayşe G., ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi. Ekiplerin araçları kaldırması ve yolun temizlenmesiyle yol trafiğe açıldı.