Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Geleceğin Anahtarı: Yeşil Dönüşümle Yükselen Yeşil İşler’ paneli düzenlendi. Konunun uzmanlarının bir araya geldiği ve sunumların yapıldığı panelde, yeşil iş gücünün geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve sanayide yeşil dönüşüm konuları ele alındı.

Mersin OSB Konferans Salonu’nda düzenlenen panele, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yetkilileri, akademisyenler, Mersin OSB yetkilileri ile lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Panelde Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Yeşil Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Çevre Mühendisi Dr. Sinan Can, Öğretim Üyesi Dr. Yasin Özay ve Mersin OSB Çevre Müdürü Çevre Yüksek Mühendisi Eda Alabaş sunum yaparken, enerji verimliliği, atık ve su yönetimi, çevresel etki azaltımı ve sürdürülebilir planlamayı içinde barındıran yeşil işlerin, geleceğin meslekleri olacağı katılımcılarla paylaşıldı.

"Yeşil Dönüşüm Ofisi ile çalışmalarına devam edecek"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Yeşil Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Sinan Can, panelde özellikle sanayi alanlarındaki yeşil dönüşüm süreçlerini ele aldıklarını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin çevresel ve iklim konulu çalışmalarının yeşil işlere uygun olduğunu ve yeşil dönüşüm süreçleri ile birlikte ele alındığını aktaran Can, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Yeşil Dönüşüm Ofisi, Türkiye’de belediyeler arasında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Buradaki ana hedef; toplum ile yeşil dönüşüm arasındaki bağı kuvvetlendirerek daha yaşanılabilir bir kent olma özelliği taşımayı amaçlamaktayız. Büyükşehir Belediyesinin özellikle ulaşım sektöründe yer alan CNG’li ve elektrikli araçların sayısının arttırılmasına yönelik uygulamaları, yeşil dönüşüme ve yeşil işlere önemli örnekler arasındadır. Diğer yandan MESKİ’nin ileri teknoloji ile arıtma tesislerinde arıtılan suların tekrardan peyzaj uygulamalarında kullanılması, güneş enerjisinden elektrik üretilmesi, atık sahalarımızdan çıkan biyogazdan üretilen elektrik enerjisi, organik atıklardan kompost üretiminin sürdürülmesi ve çiftçilerimizi bilinçlendirerek organik üretimin desteklenmesi ve çevre dostu üretimi için teknik ve sosyal destekler verilmesi de yeşil beceriye sahip yeşil işler faaliyetleri arasında yer almaktadır. Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki zaman zarfında Yeşil Dönüşüm Ofisi ile gerçekleştireceği projelerle çalışmalarına devam edecektir" dedi.

"Doğa dostu teknolojilerin kullanımı artık kaçınılmaz hale geldi"

Öğretim Üyesi Dr. Yasin Özay da dünyadaki çevresel kirlilik sorunlarına dikkat çekerek, doğa dostu teknolojilerin kullanımının artık kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı. Özay, "Biz de üniversite olarak müfredatlarımızda bu doğrultuda güncellemeler yapıyoruz. Ancak yalnızca öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleriyle yetinmemeliyiz. Bu tür çalışmaların kent genelinde yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Herkesin bu sürece katkı sunması ve gönül vermesi gerekiyor" diye konuştu.

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavramına da değinen Dr. Özay, şöyle devam etti: "Yeşil OSB’lerde üretim faaliyetleri sırasında doğaya verilen zarar en aza indirilerek çevreye duyarlı teknolojiler kullanılıyor. Bu, hem kullanılan enerji türü hem de oluşan atıkların yönetimiyle ilgili olabilir. Mersin OSB, gerekli başvuruları yaparak Yeşil OSB sertifikasını almış durumda. Bu gelişme öğrencilerimiz için önemli bir fırsat. Öğrencilerimiz, doğa dostu teknolojilerin uygulandığı fabrikalarda istihdam edilme imkanı bulabilecekler" dedi.

"Yeşil OSB belgesine sahip çevreye duyarlı bir bölge müdürlüğüyüz"

Mersin OSB Çevre Müdürü Eda Alabaş ise "TSE tarafından yetkilendirilen Yeşil OSB belgesine sahip çevreye duyarlı bir bölge müdürlüğüyüz. Panelimizde katılımcılarla birlikte organize sanayi bölgemizin Yeşil OSB belgesi alırken hangi süreçlerden geçtiğini ele aldık. Ayrıca bölge müdürlüğümüzde yer alan işletmelerin yeşil dönüşüm uygulamalarını ele aldıkları bir dönemi yaşıyoruz"şeklinde konuştu.