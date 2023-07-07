Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobildeki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, sabaha karşı Merkez Mahallesi D-400 Karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı Dört Yol Kavşağında meydana geldi. Mersin’den Antalya istikametine seyir halindeki A.A. yönetimindeki 15 BA 193 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönüp sürüklenerek durdu. Kazada sürücünün yanında bulunan çocuk yaralanırken, yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle D-400 Karayolu Antalya yönüne bir süre kontrollü araç geçişine izin verildi.