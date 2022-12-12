Mersin’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mersin’in Mut ilçesinde meydana geldi. Osman Ünal idaresindeki 71 ACE 943 plakalı tır, aynı yönde giden Ufuk Teke yönetimindeki 51 AP 722 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan traktör ters dönerken, sürücü Teke ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Teke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.