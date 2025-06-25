Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ’Ormancılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Damga veya Damga Yerine Geçecek İşaretlere Ait Yönetmelik’ kapsamında Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nde ’Orkod’ eğitimleri devam ediyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Mut Orman İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitimlerde, eğitmen Ahmet Ay tarafından işletme şefleri, orman muhafaza memurları, orman üretim işçileri ve orman köylülerine ’Orkod’ uygulaması anlatıldı.

Eğitimlerde, orman ürünlerinin damgalanmasından başlayarak yarı mamul haline gelinceye kadar geçen sürecin ’Orkod’ sistemi üzerinden takip edilip kayıt altına alınacağı belirtildi. Bu sayede üretim sürecinde yaşanabilecek usulsüzlüklerin önüne geçileceği ifade edildi.

Yetkililer, uygulama sayesinde üretim ve e-satış sistemlerinin entegre edilmesinin hem üreticilerin hem de alıcıların işlerini kolaylaştıracağını, aynı zamanda ormancılık sektöründe dijital dönüşümün önünü açacağını vurguladı.