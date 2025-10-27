Mersin’in Tarsus ilçesinde bir ortaokulda 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, müdahaleleri yapıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Şehit Sabri Acem Ortaokulu kantininden bugün yöreye özgü patatesli sıkma yiyen öğrenciler rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle idareciler, durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Okula gönderilen ambulanslarla, rahatsızlanan 26 öğrenci ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Gerekli müdahaleleri yapılan, hayati bir riski bulunmadığı belirtilen öğrencilerin tamamı daha sonra taburcu oldu.Olayla ilgili tarım, milli eğitim ve belediyeden görevlilerin okulun kantininde inceleme yaptığı ve numuneler aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.