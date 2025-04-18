Mersin’de gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli, çok miktarda makaron ve elektronik sigara ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı ve Toroslar ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 bin 400 dolu makaron ile 212 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.