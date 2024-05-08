İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ve Erdemli ilçesinde bazı kişilerin gümrük kaçağı makaron satışı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 720 dolu makaron, 23 kilo 512 gram kıyılmış tütün ile 2 bin 940 sigara filtresi ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.