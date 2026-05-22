Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 'Halk Kart' kapsamında 7 bin 124 vatandaşa toplam 9 milyon 736 bin 400 TL destek ödemesini hesaplara yatırdı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Halk Kart uygulaması kapsamında mayıs ayı ödemeleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Ekonomik olarak destek ihtiyacı duyan vatandaşlara katkı sunan uygulama, hem aile bütçesine nefes oluyor hem de yerel esnafa can suyu sağlamaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürülen Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay, 3 bin 392 kişinin hesabına biner lira, 3 bin 732 kişinin hesabına ise bin 700'er lira olmak üzere toplam 7 bin 124 vatandaşa 9 milyon 736 bin 400 TL destek ödemesi yapıldı.

Kurban Bayramı öncesinde yatırılan destek sayesinde vatandaşlar bayram alışverişlerini daha rahat yapma imkanı bulurken, kent genelindeki market ve esnaf da ekonomik hareketlilikten olumlu etkilenecek.

Temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunan Halk Kart uygulamasıyla dayanışma kültürünü güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek çalışmalarını vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor.