Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Anamur Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde göreve yeni başlayan yangın işçilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Eğitim programında, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kişi ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper tarafından orman yangınlarıyla mücadele konusunda hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi. Teorik eğitimde; orman yangınlarının çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, yangın söndürme ekipmanlarının tanıtımı ve yangına müdahale teknikleri detaylı şekilde anlatıldı.

Eğitimin uygulamalı kısmında ise yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, araç ve gereçlerin kullanımı, arazözlerde su pompası kullanımı ve bakımı, malzemelerin kontrolü, kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımı, yangına etkin müdahale yöntemleri ve yangın sonrası yapılması gereken işlemler uygulamalı olarak personele aktarıldı.

Yetkililer, yangın sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlardan ormanlık alanlarda duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden ’Alo 112 Yangın İhbar Hattı’na bildirimde bulunmalarını istedi.