Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki okullarda düzenledikleri eğitim faaliyetleriyle yüzlerce öğrenciye güvenlik bilinci kazandırdı.

Çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve kişisel güvenliklerini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, il genelinde çeşitli okullarda bilgilendirme seminerleri gerçekleştirdi. Atike Akel Ortaokulu, Alsancak Ortaokulu, Cengiz Topel Ortaokulu ve Vali Sebahattin Çakmakoğlu Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliklerde toplam 470 öğrenci ve öğretmene ulaşıldı.

Eğitimlerde; polisin görev tanımı, kişisel güvenlik, suçtan korunma yolları, çocuk ihmali, öfke kontrolü, şiddetle mücadele, internet ve sosyal medya güvenliği gibi konular ele alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların güvenli bir çevrede büyüyebilmeleri ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri amacıyla benzer eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.