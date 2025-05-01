Mersin Büyükşehir Belediyesi, bisikletli ulaşımın ve iklim dostu turizmin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Bisiklet Rotası Ağı’na (EuroVelo) katılma yolunda önemli bir çalışmaya imza atarak, ’Bisikletli Turizm Kapasite Geliştirme Çalıştayı’ düzenledi. Çalıştayda, kentler arası iş birliklerinin güçlendirilmesi, bisiklet turizminin yaygınlaştırılması ve Mersin’in uluslararası bisiklet rotalarına dahil edilmesine yönelik stratejiler değerlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi, kentin bisikletli turizm potansiyelini artırmak, EuroVelo ağına katılım sağlamak ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek amacıyla ‘Bisikletli Turizm Kapasite Geliştirme Çalıştayı düzenledi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, kentler arası iş birliklerinin güçlendirilmesi, bisiklet turizminin yaygınlaştırılması ve Mersin’in uluslararası bisiklet rotalarına dahil edilmesine yönelik stratejiler değerlendirildi. Çalıştayda ayrıca, Akdeniz şehirleri arasında bisikletli turizm koridorlarının oluşturulması, altyapı planlamaları, tanıtım stratejileri ve ortak eylem planları gibi konular, uzmanlar ve paydaşlar eşliğinde ele alındı.

Mercan 100.Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmalarının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mikro Hareketlilik Projeleri Şefi Yağız Dağhan Derinsu ve EuroVelo Türkiye Temsilcisi Feridun Ekmekçi tarafından ‘İyi Uygulama Örnekleri’ paylaşıldı. Barcelona ve Nice şehirlerinden başarılı projeler katılımcılara aktarıldı. Atölye oturumlarında ise altyapı ve şehir planlaması, tanıtım ve turizm stratejileri, eğitim ve kapasite geliştirme ile ortak eylem planları başlıklarında 4 ayrı çalışma grubu oluşturuldu.

"1200 kilometrelik bir kültürel ve doğal zenginliği kapsayacak"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp, çalıştayda yaptığı konuşmada, bisikletin yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, spor disiplini ve giderek büyüyen bir turizm faaliyeti olduğunu söyledi. Bisikletli turizmin son yıllarda dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın ve çevreye uyumlu kent yaşamında da sağlıklı bireylerin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade eden Alp, "Mersin gibi doğal güzellikleri olan, kültürel çeşitliliğe sahip bir bölgede bu potansiyelin ortaya çıkarılması ve tanıtılması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Avrupa’da büyük başarı kazanmış ve sürdürülebilir bisiklet turizmi olan EuroVelo Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı, EuroVelo8 Akdeniz Rotası’na dahil olmayı hedefleyen ve İspanya’dan başlayarak İzmir’e kadar uzanan bu rota Aydın, Muğla, Antalya, Mersin güzergahında ilerleyerek, 1200 kilometrelik bir kültürel ve doğal zenginliği kapsayacak" dedi.

Mersin’in bu önemli ağın bir parçası olmasının, kentin dünyada tanıtımına katkı sunacağını, bisiklet turizmine yeni bir soluk getireceğini, ayrıca yerel ekonomiye de katkı sağlayacağını belirten Alp, "Bu kapsamda bisiklet turizmi ve kültürel ağlarla yeşil dönüşüm stratejileri geliştirme çalışmalarımız, Avrupa Bisiklet Ağı için yapılacak fizibilite analizleri, potansiyel rota değerlendirmeleri, yol haritası oluşturulması ve eğitim faaliyetleri ile birlikte hem ulusal hem de uluslararası ağlara katılım için gerekli olan altyapıları oluşturacaktır" diye konuştu.

"150 kilometre uzunlukta bisiklet yolu ağına ulaştık"

2019 yılından bu yana Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde bisiklete önem veren birçok çalışma ve etkinlik yapıldığını belirten Alp, kentte gerçekleştirilen bisiklet turları, bisiklet festivalleri ile bisiklet kullanımına teşvik edici etkinlikleri anlattı. Büyükşehir Belediyesinin bu konudaki uygulamalarına da değinen Alp, "Kent içi bisiklet yolları planlayıp inşa ederek, şu anda 150 kilometre uzunlukta bisiklet yolu ağına ulaştık. 2022 yılında yapılan Göçmen Katlı Kavşağı’na, bir ilk olarak bisiklet yolları entegre edildi. Büyükşehir Belediyesine ait 118 adet toplu taşıma otobüslerine bisiklet koyma aparatı yaptırılarak, bisikletin ulaşımın bir parçası ve ulaşılabilir hale getirilmesi hedeflendi" şeklinde konuştu.

"Bisikletli turizm, iklim krizi sürecinin olmazsa olmazlarından biri"

Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği Ulusal EuroVelo Koordinatörü Feridun Ekmekçi de daha önce birkaç kez Mersin’e gelerek saha çalışması yaptıklarını belirterek, bu anlamda kentteki altyapı çalışmalarını kıymetli bulduklarını ifade etti. Bisikletli turizmin öneminden bahseden Ekmekçi, "Bisikletli turistlerin, bir destinasyona bisikletleriyle giderek orayı ziyaret etmesi, iklim krizi mücadelesinde yerel ekonomiyi desteklemekte, hava kalitesinin iyileşmesinde, sağlıklı yaşamın desteklenmesinde pek çok faydası olan bir sektör. Bisikletli turizm, iklim krizi sürecinde de olmazsa olmazlardan birisi" diyerek sözlerini tamamladı.