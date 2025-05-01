Çiğli Belediyesi tarafından yaklaşık 1 yıldır işten çıkartılan 17 kadın işçi, haklarını geri almak için Ankara’da bulunan CHP Genel Merkezi’ne doğru yürümeye başladı.

İzmir’in Çiğli Belediyesi tarafından 17 kadın işçi, yaklaşık 1 yıl önce iddiaya göre hiçbir hukuki ve ahlaki gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldı. Bugün belediye binası önünde toplanarak basın açıklamasa yapan işçiler, "İşimizi geri istiyoruz" ve "Bize ekmek yoksa size huzur yok" gibi slogan atarak işlerine geri dönmek istiyor. Konuşmanın ardından kadın işçiler, haklarını aramak için Ankara’ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne yürümeye başladı. İşçiler adına söz alan Hale Ören Özdinçer, "İzmir Çiğli Belediyesi’nde çalışırken hiçbir hukuki ve ahlaki gerekçe gösterilmeden, ekmeğinden edilen kadın işçileriz. Tam 11 aydır, hem işimizi hem onurumuzu geri almak için direniyoruz. Bugün, emeği ve adaleti ayaklar altına alanlara karşı, hakkımızı aramak için Çiğli’den Ankara’ya yürüyüşümüzü başlatıyoruz" dedi.

"Bu adaletsizliğin yaşandığı belediye CHP yönetimindedir"

Sendikalarımız sessizliğe gömüldüğünü belirten Özdinçer, "Bizi kapı önüne koyanlar susturmak istediler. Siyaset kulaklarını tıkadı. Ama biz buradayız ve artık sesimizi tüm Türkiye duyana kadar yürümeye kararlıyız. Bu yürüyüş yalnız bizim değil, bu ülkede güvencesizliğe, ayrımcılığa, adaletsizliğe mahkum edilen tüm emekçilerin, özellikle de kadın işçilerin yürüyüşüdür. CHP Genel Merkezi’ne yürüyoruz çünkü bu adaletsizliğin yaşandığı belediye CHP yönetimindedir. Bugün bu adaletsizliğe susanlar, yarın hepimizin emeğine kast eden düzene ortak olur. Bizim ne ayrıcalık talebimiz var, ne de lütuf bekliyoruz. İstediğimiz sadece gasp edilen işimizin, hakkımızın geri verilmesidir. Buradan tüm kamuoyuna, kadın örgütlerine, emek ve demokrasi güçlerine çağrımızdır. Bu yürüyüşte bizimle olun. İşimizi geri alana, bu haksızlık son bulana kadar durmayacağız. Adalet, Ekmek ve Özgürlük için yürüyoruz" diye sözlerini noktaladı.