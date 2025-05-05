Mersin Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında hibe almaya hak kazandığı ’Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu çalışmalarına bir yenisini daha eklediği ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesinin kapanış toplantısını, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde gerçekleştirdi. İki oturumda gerçekleştirilen programın ilk kısmında; kent paydaşlarını da içine alarak yürütülen proje kapsamında 8 ay boyunca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verilirken, ikinci oturumda ise projeye katkı sunan kurum ve kuruluş temsilcileri, deneyimlerini ve proje hakkındaki görüşlerini aktardı. REMEDIES proje mentörlerinden Uros Novak ve proje koordinatörü Tadej Stepisnik Perdih de oturuma canlı bağlanarak proje kapsamında düşüncelerini paylaştı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Arda Alp, mikroplastikleri önlemenin yolunun, tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve vatandaşların çevre bilincine sahip olmasından geçtiğini belirtti. Alp, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairemiz tarafından hazırlanan ’Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projemiz, bu doğrultuda Avrupa Birliği Horizon programı REMEDIES konsorsiyomu tarafından en başarılı proje seçildi. Son yılların en önemli sorunlarından biri denizlerimizde giderek artan mikroplastik kirliliğidir. Bizim projemizdeki en önemli nokta; kağıt üstünde ve öneride kalmayıp somut uygulamalar yapmamız ve bu soruna doğrudan farkındalık oluşturarak sahada uygulamamızdır" dedi.

"Geri dönüşümü destekleyen modern bir proje"

Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu da plastik atıkların doğada yok olma süresinin uzunluğuna dikkat çekerek, atık kullanımı azaltmak için kompost üretimine başladıklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak, Akdeniz’in ve okyanusların korunması için pek çok projede yer aldıklarını ifade eden Zorlu, "Bunların hepsi bizi motive ediyor. Çünkü projemiz, REMEDIES konsorsiyumu tarafından desteklenen dünyadaki 3 projeden biri. Ve en yüksek puanla desteklendi. Çünkü tüm kurgusu itibariyle geri dönüşümü destekleyen modern bir proje. Buradaki hedefimiz aslında tek kullanımlık plastiklerin olabildiğince azaltılması" diye konuştu.

Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Selim Sazan ise REMEDIES projesini tanıttı. ’Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesinin Mersin’de plastik bilincine sahip bir toplum oluşturmanın yanı sıra plastik kullanımını önlemeyi ve azaltmayı amaçladığını belirterek, "REMEDIES, denizlerdeki mikroplastiği izlemek, toplamak, önlemek ve değerlendirmek için yenilikçi çözümler ve teknolojiler üretmeyi amaçlayan bir Horizon Europe inovasyon programıdır. Büyükşehir Belediyemiz, REMEDIES programının 2. Açık Çağrısı kapsamında hibe faydalanıcısı olarak seçildi. Projeyi başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Projelerin sürdürülebilirliği en önemli unsurdur"

Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürü Elif Tanburoğlu, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projeler sonucunda Mersin’in yalnızca bölgesel değil, uluslararası ölçekte de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunan bir kent pozisyonunda olduğunu kaydetti. Proje ile plastik atık kullanımının azaltılmasının yanı sıra her kesimi kapsayan büyük bir farkındalık çalışmasına da imza attıklarını belirten Tanburoğlu, "Projelerin sürdürülebilirliğinin en önemli unsur olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle de bu toplantı bir kapanış değil, yepyeni bir sayfa açmıştır. Buradaki en önemli unsur ise sürdürülebilir olmak. Bundan sonra yapacağımız tüm hizmet alanlarında plastiksiz Mersin sahilleri ve daha sürdürülebilir bir kent olmak için sadece Türkiye’de değil, uluslararası ölçekte örnek bir kent olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Özay da çevre bilincini aşılarken öğrencilere derslerde genellikle Avrupa’nın gelişmiş kentlerinden örnekler verdiklerini, ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesi ile de kentte Avrupa’da yapılan uygulamaların benzerlerini gördüklerini kaydetti. Özay, "Bu gerçekten mutluluk verici bir durum. Çünkü çevre koruma bilincini anlattıktan sonra öğrencilerin bu bilgileri aldıktan sonra uygulaması ve hayat tarzı olarak benimsemesi gerekiyor. Öğrenciler de bu proje sayesinde derste öğrendiği bilgileri rahatlıkla uygulayabilecekler ve bir plastiğin geri dönüşüm süreçlerini görebilecekler. Bu atıkların geri dönüşüm süreçlerine dahil olmasına katkı sunabilecekler" diye konuştu.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Mersin Şube Başkanı Dr. Sinan Can ise projenin Mersin için oldukça elzem olduğunu ve kentin hem karasal hem deniz kirliliği ile ilgili sorun yaşadığını ifade ederek, "REMEDIES projesi, denizlerde ya da karada plastik kirliliğini azaltmaya yönelik önemli bir HORIZON projesidir. Birçok sahil etkinliği ve eğitim çalışması gerçekleştirildi. Birden fazla kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum örgütü ve meslek odaları bir araya geldi. Multidisipliner çalışılan bir proje ortamı sağlandı. Proje ile vatandaşların plastik kullanımını azaltmaya yönelik davranış değişikliğini sağlamak ve içme suyunu çeşmelerden edinilebileceğine yönelik önemli bir uygulama deneyimi kazandırdı"diyerek sözlerini tamamladı.