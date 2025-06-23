Mersin’de 2019 yılının Nisan ayından bu yana yaklaşık 19 bin ton tıbbi atığın toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edildiği, 2025 yılının ilk 5 ayında ise bin 600 ton tıbbi atığın toplanıp güvenle imha edildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde tıbbi atıkların bertarafını titizlikle yürütüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde halk sağlığı ve çevre güvenliği açısından büyük önem taşıyan tıbbi atıkların toplanması ve bertarafı, ilgili yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

2019 yılı Nisan ayından bu yana 19 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi

Tıbbi atık yönetimi kapsamında, kent genelinde Büyükşehir Belediyesinin sözleşme yaptığı bin 429 sağlık kuruluşu ile aktif bir çalışma yürütülüyor. Bu kuruluşlardan toplanan atıklar, yönetmeliğe uygun şekilde tasarlanmış 4 özel taşıma aracıyla taşınıyor. 2019 yılı Nisan ayından bu yana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 19 bin ton tıbbi atık toplanarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edildi. 2025 yılının ilk 5 ayında ise bin 600 ton tıbbi atık toplanıp güvenle imha edildi.

Tıbbi atıklar; hastaneler, muayenehaneler, veteriner klinikleri gibi yönetmelikte tanımlı sağlık kuruluşlarından alınarak, Sarıibrahimli’de bulunan Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine ulaştırılıyor. Burada yüksek sıcaklık ve basınç altında sterilize edilen atıklar, zararlı mikroorganizmalardan arındırılıyor ve hastalık yapıcı etkileri ortadan kaldırılıyor. Sterilizasyon işleminin etkinliği, haftalık biyolojik ve günlük kimyasal testlerle sürekli kontrol ediliyor. Tıbbi atıkların yönetmeliklere uygun bir şekilde ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi, hem halk sağlığı hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önem taşıyor.

"Tıbbi atıklar yönetmeliğe uygun olarak toplanmaktadır"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında görev yapan çevre yüksek mühendisi Ayşe Bahar Karakoç, tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı olarak yönetmeliğe uygun olarak toplanmasının, halk ve çevre sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde tıbbi atık yönetiminin halk sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşayıp gördük. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığımız koordinesinde, Çamlıyayla’dan Anamur’a kadar tüm tıbbi atıkların yönetimi, bin 429 sağlık kuruluşuyla yürütülmektedir. İl Müdürlüğü tarafından lisanslandırılmış ve yönetmeliğe uygun şekilde tasarlanmış 4 aracımızla, ilimiz genelinde taşıma işlemlerini yapmaktayız. Bu 4 aracımız günde ortalama 1000 kilometre mesafe yapmaktadır ve yönetmeliğe uygun şekillerde belirtilen periyotlarla tıbbi atıklar toplanmaktadır" dedi.

"Vatandaşlarımız da bu konuda oldukça yüksek bir farkındalığa sahip"

Tıbbi atıkların sağlık kuruluşları, veterinerlikler, muayenehaneler gibi yönetmeliğe uygun sağlık kuruluşlarından toplandığını söyleyen Karakoç, "Sarıibrahimli’de bulunan tesise getirilen tıbbi atıklar, burada sterilizasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Gelen tıbbi atıklar, yüksek sıcaklık ve basınç altında zararlı mikroorganizmalardan arındırılarak, hastalık yapıcı etkisini kaybetmektedir. Bu sterilizasyon işleminin etkinliği, haftada bir biyolojik ve günlük kimyasal analizlerle takip edilmektedir. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından da 3 ayda bir analiz örnekleri alınarak kontrol altında tutulmaktadır" diye konuştu.

2019 yılı Nisan ayından bu yana 19 bin ton atığın toplanarak bertaraf edildiğini sözlerine ekleyen Karakoç, "2025 yılının ilk 5 ayında da 1600 ton tıbbi atık toplanıp taşınarak bertaraf edilmiştir. Vatandaşlarımızın da tıbbi atıkların evsel atıklarla ayrıştırılması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahip olduğunu görüyoruz" ifadelerine yer verdi.