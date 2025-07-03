Mersin’in Mut ve Gülnar ilçelerinde orman yangını çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

Yangınlardan biri Mut ilçesinde bağlı Hisar Mahallesi’nde okul arkasında başladı. Bahçelerin olduğu bölgede başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazöz ve itfaiye aracı karadan müdahale ederken havadan da helikopter destek verdi.

Diğer yangın ise Gülnar ilçesi Saray Mahallesi’nde bulunan çöplük alanında başladı. Yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bölgeye 2 helikopter ile 15 araçlık orman ekibi sevk edildi. Arazözlerle ekipler karadan, helikopterlerde havadan müdahale etti. Yangının büyük ölçüde kontrolünün sağlandığı bildirildi.

Her 2 bölgede ekiplerin çalışmasının devam ettiği kaydedildi.