Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesi kapsamında 13 ilçede 13 temsil gerçekleştirerek 4 bin 180 vatandaşı tiyatroyla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, 16-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen turne kapsamında yetişkinler için 'Eyvah Nadir', çocuklar için ise 'Hayal Dünyası' adlı oyunları Mersin'in 13 ilçesinde sahneledi. Proje ile özellikle merkez ve ilçe sahnelerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların yaşadıkları bölgelerde tiyatroyla buluşması hedeflendi.

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı ve Oyuncusu Ceren Özmen, bu yıl ilk kez hayata geçirilen proje sayesinde tiyatroyu daha erişilebilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, 13 gün süren turnede 4 bin 180 yeni seyirciyle buluştuklarını ve aldıkları olumlu geri dönüşlerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Gösterileri izleyen vatandaşlar da etkinliklerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Mersin Büyükşehir Belediyesinin tiyatro ve diğer kültürel faaliyetlerinin devam etmesini istediklerini dile getirdi.