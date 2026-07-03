Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Gazi Paşa Caddesi'nde tamamlanan yol yenileme çalışmalarının ardından 2 bin 300 metrelik güzergahta kapsamlı peyzaj düzenlemesi gerçekleştirerek 420 ağacı toprakla buluşturdu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında kaldırımlar düzenlenirken, sahil iklimine uygun, kuraklığa ve sıcaklığa dayanıklı ateş ağacı, çınar yapraklı Japon kavağı, çınar ve ipek ağacı gibi türler dikildi. Çalışmayla caddenin estetik görünümünün güçlendirilmesi ve ilerleyen yıllarda yayalar için gölge alanlar oluşturulması hedefleniyor.

Peyzaj Mimarı Şeniz İşcan Ateş, ağaçlandırmanın yaklaşık 1 metre genişliğinde kesintisiz bant sistemiyle yapıldığını belirterek, dikim çukurlarının özel harçlarla hazırlandığını ve ağaçların sağlıklı gelişimi için herekle desteklendiğini söyledi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaf ise yenilenen asfalt, düzenlenen kaldırımlar ve ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte hem ulaşım konforunun hem de caddenin görsel görünümünün önemli ölçüde iyileştiğini ifade etti.