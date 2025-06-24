Muğla’nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki bir trafo yanında başlayan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi. Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde tarla içinde bulunan trafo yanında başlayan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Otların tutuşması ile başlayan yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması yaptı.