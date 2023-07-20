Menteşe Belediyesi tarafından pazar yerinde bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğü önünde kurulan stantta, ücretsiz sağlık taraması yapılıyor. Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli 2 hemşire tarafından yapılan sağlık taraması çerçevesinde vatandaşların tansiyonuna ve kan şekeri değerine bakılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ücretsiz sağlık taraması hakkında yaptığı açıklamada, “Standımızda dileyen vatandaşlarımızın sağlık taramalarını ücretsiz olarak yapıyoruz. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan ölçümler sonucunda değerleri yüksek çıkan vatandaşlarımızı takip altına alarak, gerek duyulması halinde sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Sağlık taraması ile ilgili vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Halkımız, ücretsiz verdiğimiz hizmetimizden son derece memnun. Sağlıklı bir Menteşe için çeşitli projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.