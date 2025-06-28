Şırnak’ta menemen yapmak isteyen çocuklar yangına neden oldu. Çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş’ta orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğeri sürüyor Kahramanmaraş’ta orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğeri sürüyor

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle’de bahçede menemen yapmak isteyen 3 çocuğun yaktığı ateşten çıkan kıvılcımlarım rüzgârın etkisi ile çevreye saçılması sonucu yangın çıktı. Yangını kendi imkânları ile söndürmek isteyen çocuklar alevlere engel olamayınca çevredeki vatandaşlara haber verdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: İHA