Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi çalışmaları kapsamında iç paydaşların (akademik personel, idari personel ve öğrenci) görüş ve önerilerinin yer aldığı memnuniyet anketlerinin genel değerlendirilmesi ve analizi hususunda Kalite Koordinatörlüğü tarafından İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu, Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulunda kalite toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Kalite Koordinatörlüğü üyeleri, Yüksekokul Müdürleri Prof. Dr. Yunus Bacaban, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Samet Altınbilek, akademik ve idari personel ile öğrenci temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2024-2025 Güz Dönemi Memnuniyet Anketleri değerlendirme sunumu yapıldı.

Toplantıda üniversitenin kalite güvence sistemi ve kalite faaliyetleri konusunda bilgilendirilme yapılarak anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve yapılan iyileştirme faaliyetleri görüşüldü.