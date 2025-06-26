Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş imkanı sunan MediaMarkt, Adana Turgut Özal Bulvarı’ndaki mağazasını kentin yeni projelerinden Adanorm Focus’a taşıdı. 1.150 metrekarelik yeni mağazasında binlerce son teknoloji ürünü Adanalılarla buluşturan marka, açılışa özel bir de kampanya düzenliyor. Kampanya 27 Haziran’a dek devam edecek.

MediaMarkt, Adana’da Turgut Özal mağazasını şehrin yükselen yeni projelerinden Adanorm Focus’a taşıdı. 1.150 metrekarelik yeni yerinde müşterilerini geniş ürün yelpazesiyle buluşturmaya devam eden marka, 17’si kadın olmak üzere 29 kişiye istihdam sağlıyor. Kadınların teknoloji alanında daha fazla temsil edilmesi hedefiyle mağazalarında en az yüzde 50 kadın çalışan istihdam eden markanın Adanorm Focus mağazasında yüzde 58 oranında kadın çalışan görev alıyor. Marka, taşınmaya özel bir de kampanya düzenliyor. 27 Haziran’a dek sürecek.

Yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye’nin Adana’da yeni mağazasına özel kampanyası, markanın Türkiye genelindeki 102 mağazasında, mobil uygulamasında ve online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, akıllı saatlerden bilgisayar ve tabletlere, elektrikli ev aletlerinden beyaz eşya, televizyon, ses sistemleri ve oyun konsollarına kadar birçok kategoride binlerce ürünün yer aldığı Adanorm Focus mağazası, yeni dekorasyonuyla misafirlerini ağırlamaya devam edecek.