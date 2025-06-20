Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, gece saat 04.30 sıralarında Tepe Mahallesi 36. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, ağır yaralanan ve taraflardan biri olan Çağlar Koç isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay anı görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan silahlı çatışamaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun sokak ortasında birbirine silahla ateş ettiği ve kaçtığı, olayda ölen Çağlar Koç’un da vurularak yere düşme anları görüntülerde yer aldı.