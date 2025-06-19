Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, son günlerde sosyal medyada Marmaris’e yönelik artan olumsuz içerik paylaşımlarına tepki gösterdi. İlçenin turizm kimliğini zedeleyen bu içeriklerin kamuoyunda oluşturduğu algıyı dikkatle ve üzüntüyle takip ettiklerini belirten Ayhan, "Marmaris’e haksızlık yapılıyor, bu güzelliğe sahip çıkalım" dedi.

Marmaris’in 50’ye yakın sektörde faaliyet gösteren binlerce işletmeye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ayhan, birkaç olumsuz örneğin tüm ilçeye mal edilmesine karşı çıktı. Başkan Ayhan, "Büyük bölümü geçmiş yıllarda kayda alınmış ve kesinlikle tasvip etmediğimiz görüntüler, bugün yeniden dolaşıma sokuluyor. Aynı içerik yüzlerce hesapta paylaşılıyor ve bu durum ilçemizin turizm vizyonuyla hiçbir şekilde örtüşmüyor," ifadelerini kullandı.

"Dünyanın incisi Marmaris’i tek bir bakışla tanımlayamazsınız"

Marmaris’in çok yönlü bir destinasyon olduğunu vurgulayan Başkan Ayhan, yalnızca eğlence değil; kültür, tarih, doğa ve deniz turizminin de ilçede iç içe yaşandığını söyleyerek, "Biz dünyanın en güzel barlar sokağından birine ev sahipliği yapıyoruz. Ama aynı zamanda iki ayrı arkeolojik kazı alanı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kültür Bakanlığı tarafından destekleniyor. Serçe Limanı’nda antik bir batık üzerinde sualtı araştırmaları sürüyor. Marmaris, mavi yolculuk rotalarının tam merkezinde. Her yıl dünyanın gelir seviyesi en yüksek misafirlerini burada ağırlıyoruz" dedi.

"Hep birlikte Marmaris’e sahip çıkalım"

Son dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle turizm sektörünün zorluklar yaşadığını belirten Ayhan, halkı Marmaris’e destek olmaya çağırarak, "Turistin alım gücü azaldı. Böyle bir dönemde ben tüm halkımızdan, özellikle sosyal medyada Marmaris’i karalayan içeriklerin yaygınlaştığı şu günlerde, bu kente sahip çıkmalarını bekliyorum. Okullar kapanıyor, üniversite sınavları bitiyor. Herkesi tatilini Marmaris’te geçirmeye davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

Marmaris’in ücretsiz plajları, kaliteli hizmeti ve farklı bütçelere hitap eden işletmeleriyle öne çıktığını belirten Ayhan, "Servis ücreti ya da kuver almayan, en güzel yemekleri sunan işletmelerimiz var. Dünyanın en güzel denizi burada, en güzel eğlence ve en temiz doğa burada. Marmaris bir bütündür ve bu güzelliğe sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu" diye konuştu.